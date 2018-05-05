Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509

Basın çalışanına işbaşı eğitimi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, gazetemize yaptığı ziyarette, Basın İlan Kurumu arasında 2016 yılında iletişim ve medya sektöründe çalışan ve/veya çalışabilecek iş arayanlar ile üniversite öğrencilerine yönelik olarak uygulanmakta olan aktif işgücü hizmetleri kapsamında verilmekte olan işbaşı eğitim desteğinin 9 aya çıkartıldığını söyledi.

Basın çalışanına işbaşı eğitimi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, gazetemize yaptığı ziyarette, Basın İlan Kurumu arasında 2016 yılında iletişim ve medya sektöründe çalışan ve/veya çalışabilecek iş arayanlar ile üniversite öğrencilerine yönelik olarak uygulanmakta olan aktif işgücü hizmetleri kapsamında verilmekte olan işbaşı eğitim desteğinin 9 aya çıkartıldığını söyledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
2 Okunma
Basın çalışanına işbaşı eğitimi

Yıldız, Basın İlan Kurumu 2018 yılında dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği konusunda, nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla Gazetecilik Eğitim Programı başlatıldığını ifade etti. Yıldız, ‘Bu kapsamda söz konusu eğitimi bitiren kişilerin sektörde faaliyet gösteren işletmelerde işbaşı eğitim programlarına katılmaları konusunda işletmelerle anlaşmalar yapmıştır. Gelinen aşamada Basın İlan Kurumu yetkilileri Kurumumuz tarafından uygulanmakta olan işbaşı eğitim programlarından sektördeki firmaların yararlanmasını talep ediyoruz’ dedi.

Yıldız, Basın İlan Kurumu ile yapılan protokolün amacına istinaden ilgili sektördeki istihdamın desteklenmesi için Türk Meslekler Sözlüğünde yer alan mesleklerden Stajyer Muhabir, Foto Muhabiri, Gazete Muhabiri, Yazılı Basın Muhabiri mesleklerinde bu yıl ilk defe en fazla 9 ay süreyle program düzenleneceğini anlattı. Yıldız, ‘Ayrıca İletişim ve Medya sektöründe hizmet veren işverenlerimizin faaliyet kodu sorgulaması yapılmayacak olup işverenin talebi doğrultusunda İş Başı Eğitim Programları başlatılacaktır’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ayçiçeği üretimi artıyor
Ayçiçeği üretimi artıyor
YEMEK FESTiVALi BAŞLADI
YEMEK FESTiVALi BAŞLADI
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
Başkan göreve başladı
Başkan göreve başladı
Üzerlerinden tarih çıktı
Üzerlerinden tarih çıktı
Sempozyumda son gün
Sempozyumda son gün

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim