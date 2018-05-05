Basın çalışanına işbaşı eğitimi

Yıldız, Basın İlan Kurumu 2018 yılında dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği konusunda, nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla Gazetecilik Eğitim Programı başlatıldığını ifade etti. Yıldız, ‘Bu kapsamda söz konusu eğitimi bitiren kişilerin sektörde faaliyet gösteren işletmelerde işbaşı eğitim programlarına katılmaları konusunda işletmelerle anlaşmalar yapmıştır. Gelinen aşamada Basın İlan Kurumu yetkilileri Kurumumuz tarafından uygulanmakta olan işbaşı eğitim programlarından sektördeki firmaların yararlanmasını talep ediyoruz’ dedi.

Yıldız, Basın İlan Kurumu ile yapılan protokolün amacına istinaden ilgili sektördeki istihdamın desteklenmesi için Türk Meslekler Sözlüğünde yer alan mesleklerden Stajyer Muhabir, Foto Muhabiri, Gazete Muhabiri, Yazılı Basın Muhabiri mesleklerinde bu yıl ilk defe en fazla 9 ay süreyle program düzenleneceğini anlattı. Yıldız, ‘Ayrıca İletişim ve Medya sektöründe hizmet veren işverenlerimizin faaliyet kodu sorgulaması yapılmayacak olup işverenin talebi doğrultusunda İş Başı Eğitim Programları başlatılacaktır’ diye konuştu.