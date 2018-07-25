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Basın bayramı için ziyaret ettiler

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ile Maden İşleri Odası gazetemiz İleri’yi ziyaret ederek basın bayramımızı kutladılar.

Basın bayramı için ziyaret ettiler

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ile Maden İşleri Odası gazetemiz İleri’yi ziyaret ederek basın bayramımızı kutladılar.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:15
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Basın bayramı için ziyaret ettiler

Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası başkanı Mehti Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, dün 110’uncu yılı olan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Çalışanlarımızın basın bayramını kutlayan Ulusoy, gazetecilerin her zaman sansürsüz, özgürce yazı yazmalarından yana olduklarını söyledi. Maden İşleri Odası Başkanı Mustafa Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri de Basın Bayramı nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek çalışanlarımızın bayramını kutladı. 

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Basın Bayramı Için Ziyaret Ettiler
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