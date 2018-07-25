Basın bayramı için ziyaret ettiler

Yozgat Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası başkanı Mehti Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, dün 110’uncu yılı olan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Çalışanlarımızın basın bayramını kutlayan Ulusoy, gazetecilerin her zaman sansürsüz, özgürce yazı yazmalarından yana olduklarını söyledi. Maden İşleri Odası Başkanı Mustafa Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri de Basın Bayramı nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek çalışanlarımızın bayramını kutladı.