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Başer’e ziyaret

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü öğrencileri, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i ziyaret etti.

08 Haziran 2022 Çarşamba 00:12
Başer’e ziyaret

Bendir ekip hocası Recep Kunduz ve öğrencileri Billy Michael (Gine), Sajad Mohebi (Afganistan) ve Amir Hüseyin Hadai 'yi (Afganistan) makamında ağırlayan İl Başkanı Başer, “Nazik ziyaretleri için Yozgat Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Bendir Ekip hocası Recep Kunduz ve Öğrencileri Billy Michael (Gine),Sajad Mohebi (Afganistan), Amir Hüseyin Hadai 'yi (Afganistan) kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Haber Merkezi

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Başer’e Ziyaret
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