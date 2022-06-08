Başer’e ziyaret

Bendir ekip hocası Recep Kunduz ve öğrencileri Billy Michael (Gine), Sajad Mohebi (Afganistan) ve Amir Hüseyin Hadai 'yi (Afganistan) makamında ağırlayan İl Başkanı Başer, “Nazik ziyaretleri için Yozgat Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Bendir Ekip hocası Recep Kunduz ve Öğrencileri Billy Michael (Gine),Sajad Mohebi (Afganistan), Amir Hüseyin Hadai 'yi (Afganistan) kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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