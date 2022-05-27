Başer’e ziyaret

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Yücel ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı için teşekkür eden Milletvekili Başer, “Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

•Haber Merkezi•