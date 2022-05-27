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Başer’e ziyaret

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Yusuf Başer’i ziyaret etti.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:25
Başer’e ziyaret

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Yücel ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı için teşekkür eden Milletvekili Başer, “Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” dedi. 
•Haber Merkezi•

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Başer’e Ziyaret
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