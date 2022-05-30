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Başer’den Yozgat turu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ta esnaf ve kurum ziyaretlerinde bulunurken, Türkmensarılar köyünde devam eden kapalı devre sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceledi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 00:41
Başer’den Yozgat turu

Yozgat’ta esnafları ziyaret eden Milletvekili Yusuf Başer, onlarla sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Başer, “Yozgat Merkezde esnaflarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla hasbihalde bulunduk. Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.
DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK
AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Türk Kızılay Yozgat Şubesini ziyaret etti. Ziyaretinde Başer’e, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan da eşlik etti. Mart ayında yapılan genel kurulda Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı görevine başlayan Faruk İbiş ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Başer, yapılan ve yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Bir dönem Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı görevini de yürüten Milletvekili Başer, Faruk İbiş ve Yönetim Kurulu'na görev dönemlerinde başarılar diledi. Milletvekili Başer, ‘’Bir dönem Şube Başkanlığını yürüttüğü ve halen üyesi olmaktan gurur duyduğu Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığına, aziz milletimizin şefkat ve merhamet eli olan Kızılay Derneği'ne her zaman destek vermeye devam edeceğim’’ diye konuştu. 
DİYANET-SEN’E ZİYARET
Diyanet-Sen Yozgat Şube Başkanlığını da ziyaret eden Milletvekili Başer, Şube Başkanı Hamza Berker'den sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan ve yönetimine sendikal faaliyetlerinde başarılar dileyen Başer, ‘’Sendika üyelerimizi, İmam ve müezzin kardeşlerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.
HASTALARLA BULUŞTU
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Şehir Hastanesi’ni de ziyaret ederek hastalarla bir araya geldi. Ziyaretinde Başer’e, Başhekim Mustafa Kozan eşlik etti. Hastalarla sohbet eden Başer, “Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekte olan hastalarımızı ziyaret ettik. Hatırlarını sorduk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim, tüm hastalarımıza tez zaman acil şifalar versin” ifadelerini kullandı. 
HAYIRLI OLSUN
İl Merkezine bağlı Türkmensarılar köyüne ziyaret eden Milletvekili Başer, köye yapılacak olan kapalı devre sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceledi. Başer’e, Merkez İl Genel Meclis Üyesi ve İl Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan eşlik etti. ‘Suyun bereketini, topraklarımızla buluşturuyoruz’ diyen Başer, “Yozgat Merkez Türkmensarılar köyümüzde kapalı devre sulama sistemi yaptırıyoruz. Köyümüzde ve kapalı devre sulama sistemi inşaatında inceleme yaptık. 1 ay içerisinde hizmete almayı planladığımız kapalı devre sulama sisteminin köyümüze ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu. •Sema Nur Koçaker•

Anahtar Kelimeler:
Başer’den Yozgat Turu
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