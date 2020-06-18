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Başer’den teşekkür

Milletvekili Yusuf Başer, Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:17
Başer’den teşekkür

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’taki spor tesislerine yönelik destek veren Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti. Milletvekili Başer, Kasapoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başer, ‘’Yozgat’ımıza yapılacak yeni ‘Şehir Stadyumu’ için Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundum. Bakanımızla ayrıca Yozgat’ımızda devam eden yatırımlar ile yapılacak yeni projeler hakkında verimli bir görüşme yaptık. Sayın Bakanımıza Yozgat’ımıza gösterdiği ilgi ve hassasiyet için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Başer’den Teşekkür
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