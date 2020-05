Başer’den müjdeli haber

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak Süt Ünitesinin ihalesinin yapıldığını açıkladı. Başer, Yozgat’ta tarım ve hayvancılığının gelişmesine ivme kazandıracak süt ünitesi yatırımının ihale sürecinin bittiğini söyledi. Milletvekili Başer, projenin girdi maliyetleri ve döviz artışı nedeniyle yeniden revize edildiğini, Et ve Süt Kurumu’nun kendi bütçesinden 5 milyon 250 lira ek kaynak ayırarak, ayrılan kaynağın Cumhurbaşkanlığı tarafından onay sürecinden sonra çalışmalara fiilen başlanacağını kaydetti. Yozgat’a Süt Ünitesini kazandırmak için büyük mücadele verdiklerini belirten Başer, Et ve Süt Kurumu bünyesinde Türkiye’nin hiçbir ilinde böyle yatırımın vaki olmadığını, süt ünitesi yatırımının bu yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyacağını anlattı.

İSTİHDAMI ARTIRACAK

Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak süt ünitesini çok önemsediklerini vurgulayan Başer, yatırımın hem istihdamı artıracağını hem de Yozgat’ta Hayvancılığın gelişimine büyük katkı sunacağını bildirdi. Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için büyük destekler verdiklerini, yatırım yaptıklarını açıklayan Başer, bu destekler sayesinde Yozgat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın popülasyonunun arttığını ve ivme kazanmaya başladığının altını çizdi. Başer, altyapı yatırımları tamamlanan ve yakın zamanda ihalesi yapılacak olan Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nın Süt ünitesi ile birlikte birbirini tamamlayan entegre yatırımlar olduğuna da vurgu yaptı. Başer, 2021 yılında Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nı da tamamlayarak Yozgat halkının hizmetine sunacaklarını bildirdi. Başer, Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak ‘Süt Ünitesi’ ve 2021 yılında açılması hedeflenen ‘Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’ ile Yozgat’ta tarımsal ve hayvansal üretim noktasında zihniyet devrimi olacağını, baba erkil tarımsal ve hayvansal üretimin yerini pazarı belli olan plan ve program dahilinde üretimin yapıldığı yeni bir sürecin başlayacağına inandığının altını çizdi.