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Başer’den hastaneye destek

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, korona virüsle mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 Bin adet maske yardımında bulundu.

27 Mart 2020 Cuma 03:55
Başer’den hastaneye destek

Milletvekili Başer, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt’u arayarak korona salgınına karşı hastane çalışanlarının özverili ve fedakarca görev yapmalarından dolayı minnettar olduklarını söyledi. Başhekim Akkurt’a hastanenin her türlü ihtiyaçları konusunda her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Milletvekili Başer, bu kapsamda Şehir Hastanesine 2 Bin adet maske yardımında bulunduklarını belirtti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt’ta Milletvekili Başer’e hastanelerine yapmış oldukları tıbbi malzeme yardımından dolayı teşekkür etti.

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Başer’den Hastaneye Destek
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