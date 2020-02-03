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Başer’den Akdağmadeni turu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Akdağmadeni ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başer’den Akdağmadeni turu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Akdağmadeni ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:55
Başer’den Akdağmadeni turu

 Başer, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Başkan Yalçın, ilçede gerçekleştirdikleri ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. Yalçın, Başer ve AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla ile birlikte meclis üyelerine, tefrişatı tamamlanmak üzere olan Ak-Konak tesisini gezdirip, bilgi verdi. Milletvekili Başer, Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı, Akdağmadeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Kara, Akdağmadeni Esnaf Odası ile Şoförler ve Nakliyeciler Odası başkanlarını da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, sorunlarını dinledi, taleplerini not aldı.  Milletvekili Başer, Türkiye’yi kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalıştıklarını hatırlatarak, “Yakın ışıkları artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, diyerek çıktığımız milletimize hizmet davamızda 18 yılda büyük işler başardık. Türkiye’yi ve Yozgat’ı her alanda geliştirdik. Akdağmadeni ilçemizde bu gelişimden payını aldı. Kutlu seferimizde duaları ve destekleriyle her zaman yanımızda olan kadirşinas milletimize ve gece gündüz demeden davamızın sancaktarlığımızı yapan parti teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan yatırım ve hizmetlerin topluma çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Başer, Millete hizmet davamızda kutlu seferimizi engellemeye çalışan ve Türkiye düşmanı odaklarla işbirliği içinde olan şer odaklarına  fırsat vermeyeceklerini ve millete  ilk günkü aşk ve dava şuuruyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Başer’den Akdağmadeni Turu
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