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Başer’den 1 Mayıs mesajı

Milletvekili Başer, ‘’1 Mayıs, emeğini ve alın terini ortaya koyarak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan işçilerimizin, büyük mücadeleler sonrasında elde ettikleri kazanımların coşkusudur’’ dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:27
Başer’den 1 Mayıs mesajı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 1 Mayısın hem Bahar, hem de İşçi Bayramı olduğunu söyledi. Başer yayımladığı mesajında, ‘’1 Mayıs, emeğini ve alın terini ortaya koyarak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan işçilerimizin, büyük mücadeleler sonrasında elde ettikleri kazanımların coşkusudur. Biliyoruz ki, coşkularını beraberce yaşayan, acılarını birbiriyle paylaşan, yaralarını birlikte saran, zorlukları ortak bir şuurla göğüsleyen bir milletin aşamayacağı hiçbir güçlük, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur.

1 Mayısların anlamına yaraşır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde kutlanacağına inanıyoruz. Bayramlar inatlaşma ve kutuplaşmanın değil, kardeşlik ve dayanışmanın vesilesi olmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Başer, Ülkemizin gerginliğe değil barışa ve huzura, yasakçılığa değil özgürlüklere, kargaşaya değil dayanışma ve demokrasiye ihtiyacının olduğuna dikkat çekti. Başer, ‘’Bütün zorlukları aşmak ve daha güzel günlere ulaşmak için hepimiz ortak bir duyguda buluşmak, bir ve beraber olmak zorundayız. Bu kardeşlik ve barış duygularıyla, başta işçi, memur ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizin ‘Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Bahar Bayramını kutluyor, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum’’ dedi.

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Başer’den 1 Mayıs Mesajı
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