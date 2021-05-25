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Başer, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Başkanı Yusuf Başer ve bazı partililerle birlikte ziyaretlerde bulundu.

25 Mayıs 2021 Salı 00:11
Başer, ziyaretlerde bulundu

Milletvekili Yusuf Başer, İl Başkanı Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek, Oda Başkanı İlhami Bakıcı'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Başer ve beraberindeki heyet, Yozgat Müftüsü Ali Gülden'e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinin ardından Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ziyaret ederek, Kurum Müdürü Bilal Keskin ile görüştü, kurumda iş ve işlemleri bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Başer, Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası’nı da ziyaret ederek, Oda Başkanı Eyup Coşkun ile sohbet etti. 

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BaşerZiyaretlerde Bulundu
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