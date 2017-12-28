Başer ziyaret turunda

Milletvekili Başer, Yozgat’taki ziyaret turları kapsamda Yozgat Valiliği tarafından tertip edilen değerlendirme toplantısına katıldı. Başer, ardından ORAN Kalkınma Ajansı, Anadolu Ajansı ve Şehit Aileleri Derneği’ni de ziyaret etti. Gazetemizi de ziyaret eden Başer, Yozgat’ta yaşanan sorun ve sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Özellikle son günlerde artan elektrik kesintileri konusunda şikayetleri dinleyen Başer, konunun takipçisi olacağını ve gerekenin yapılacağını ifade etti.

TSO’YU ZİYARET ETTİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret etti. Oda Başkanı Taylan Alakoç’un konuğu olan Milletvekili Başer, oda çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Yusuf Başer, Oda Başkanı Alakoç ve oda üyelerine ticari hayatlarında başarı temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taylan Alakoç ise Başer’e teşekkür etti.

