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Başer Yerköy’ü gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ilçe ziyaretleri kapsamında Yerköy ilçesine giderek, bazı ziyaretlerde bulundu, toplantılara katıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:57
Başer Yerköy’ü gezdi

 Milletvekili Başer, Yerköy ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı Yerköy Devlet Hastanesi inşaatını gezip, bilgi aldı. Başer, ‘’Hastanemizin inşaat alanında inceleme yaptık. Hastanemizi 2022 yılına kadar tamamlayarak her şeyin en güzeline layık Yerköy’ümüzün hizmete sunacağız’’ dedi. Milletvekili Başer, Yerköy ilçesinde yapımı tamamlanan 400 yatak kapasiteli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu binasını da gezdi. Başer, her türlü sosyal donatıları mevcut öğrenci yurdunun hizmete hazır olduğunu bildirdi. Başer, Yerköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle toplantı yaptı. Başer, ‘’Millete hizmet davamıza gönül vermiş dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Teşkilat çalışmalarımızı gözden geçirdik. Memleket sevdayla milletimize hizmet eden dava arkadaşlarıma ilk günkü aşkla çalışmalarında başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı. (Haber: Seyfettin Sağlam)

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Başer Yerköy’ü Gezdi
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