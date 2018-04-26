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Başer, uyum yasalarını değerlendirdi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf BAŞER, TBMM Genel Kurulunda ‘Uyum Yasaları’  hakkında konuştu.

Başer, uyum yasalarını değerlendirdi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf BAŞER, TBMM Genel Kurulunda ‘Uyum Yasaları’  hakkında konuştu.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Başer, uyum yasalarını değerlendirdi

Genel Kurulu selamlayarak konuşmasına başlayan Başer, AK Parti’nin kurulduğu andan itibaren millet iradesini egemen kılmak için mücadele verdiğini ve 16 yıllık iktidarı boyunca da millet iradesinden başka güç tanımadığını ifade etti. Başer, 15 Temmuz sonrası ülkemiz için her yönden çetin bir mücadele dönemi başladığını, bu zor dönemde Ak Parti’nin millete rahmet, millet düşmanlarına gazap rüzgarı gibi gelen terörle mücadelesinde, güvenlik güçlerinin terör örgütlerini ezerek geçtiğini söyledi. Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Uyum yasaları hakkında bilgi veren Başer, 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili seçimleri hakkında görüşlerini beyan etti. 24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını ifade ederek sözlerine devam eden Başer, 24 Haziran seçimleriyle 1699 yılından beridir sömürülen coğrafyamızın verdiği kurutuluş mücadelesinin “halkın doğrudan yönetimi ele aldığı” sistem değişikliği ile taçlanacağı ekonomiden-siyasete yerleşen tüm zehirli sarmaşıkların sökülüp atılacağı son hamlenin yapılacağı gün olduğunu söyledi.

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