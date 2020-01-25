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Başer, Rektörü tebrik etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Endüstriyel Kenevir Alanında YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversite’ seçilme başarısı göstermelerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a tebrik etti.

Başer, Rektörü tebrik etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Endüstriyel Kenevir Alanında YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversite’ seçilme başarısı göstermelerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a tebrik etti.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:58
Başer, Rektörü tebrik etti

Rektör Karadağ, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesinin ‘endüstriyel kenevir’ alanında ihtisaslaşması ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Yozgat'ın tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu, tahıl ve baklagillerle ön plana çıktığını ifade eden Karadağ, "Biz, katma değeri yüksek olan bir alana yönelmek istedik. Yozgat, kenevirin üretiminin serbest edildiği 19 ilden biri. Kenevirin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi için çalışma yapacağız" diye konuştu. Karadağ, diğer illerde üretilen kenevirin Yozgat'ta değerlendirileceğini ve bu alanla ilgili sanayi kuruluşlarının da kente kurulacağını dile getirdi. Kenevirin çok geniş yelpazede kullanıldığını aktaran Karadağ, "Bu bitkiden bio enerji ve bio malzeme elde edeceğiz. Kenevir, tekstilden gıdaya, tıptan, inşaata, otomotiv sanayisinden birçok alana hitap eden katma değeri yüksek ürünlerin elde edileceği bir sektördür" dedi. Kenevirin batarya yapımında da kullanıldığını anlatan Karadağ, "Süper kapasitör yapımında kenevirden yararlanılıyor. Biz de bu yönde Ar-Ge merkezi kuracağız. Bozok Üniversitesi, kenevire dayalı batarya üretecek. Kenevir kullanılarak üretilen bataryaların mevcut bataryalardan ömrü çok daha uzun. 200 kat daha uzun ömürlü olan bir bataryadan bahsediyoruz. Biz, neden yerli otomobilimizin bataryasını üretmeyelim? Kenevir esaslı batarya yapımında öncü bir üniversite olmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla yerli otomobilimizin bataryasını inşallah biz üretebiliriz. Bu bizim hayalimiz, gerçekleştiremeyeceğimiz bir hayal değil. Çünkü literatür bilgileri bize bunu gösteriyor. Bununla ilgili önemli altyapımız olduğunu ve çalışmalarımızın başladığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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