Başer nostalji yaşadı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başar, 38 yıl önce ilk müezzinliğini yaptığı tarihi Arapdede caminin restorasyonu için öncülük ediyor. Geçtiğimiz günlerde camide incelemelerde bulunan Milletvekili Başer, bu caminin kendisinde özel bir yerinin olduğunu söyledi. Başer, 1982 yılında İmam Hatip Lisesi son sınıfında okurken Tekke Arapdede camiinde ilk müezzinlik stajını gördüğünü dile getirdi. Başer, o dönemde hayranlıkla baktığı caminin şimdi restorasyona ihtiyacının olduğunu bunun içinde Anıtlar Kurulundan kararın en kısa zamanda çıkacağını ifade etti. Caminin tadilatı için kararın normalde son yapılan toplantıda çıkacağını hatırlatan Başer, ancak caminin içinde resim süslemeleri olduğu için ince kalem işçiliğinden dolayı kurulun restorasyon kararını bir sonraki toplantıya ertelediğini dile getirdi. Başer, kuruldan kararın çıkmasının ardından en fazla 3 ay içerisinde caminin tekrar ibadete açılabileceğini de sözlerine ekledi. (İhsan Çelikkaya)