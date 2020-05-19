Başer, mesaj yayınladı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Bin aydan hayırlı bu mukaddes gecenin, millet olarak gönüllerimizin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına, bayram sevinciyle coşmasına vesile olmasını diliyoruz. Ramazan Bayramının da habercisi olan Kadir Gecesi, dostlukların pekişmesine vesile olsun. İnsanlık âlemine huzur ve barış getirsin’’ dedi.

Başer, Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

‘’Kadir Gecesi, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. İslam dininde ve Türk toplumunda ayrı bir önemi ve anlamı olan bu güzel kandil günleri, kardeşlik ve dostluk duygularımızı daha da derinleştirmek, milletçe sahip olduğumuz sevgi, saygı ve dayanışma gibi asil duyguları, içinde yaşamakta olduğumuz ülkenin ve toplumun tüm fertlerine karşı da ortaya koyabilmemiz için güzel bir fırsattır.

Böylesine kutlu ve mübarek gecelerde yüreğimizi, ellerimizi Allah’a açarak bir sevgi yoğunluğu ile güzel ülkemizin, milletimizin ve tüm İslâm âleminin aydınlığa ve refaha kavuşması için bolca dua etmeliyiz. Böylesine güzel geceleri, ülke ve millet olarak kucaklaşıp kenetlenmenin, manevi anlamda arınmanın, aydınlık yarınlara el ele birlikte yürümenin güzel ve kaçırılmaz fırsat vesilesi olarak algılamalıyız.

Bu mübarek günde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, gerek kendi toplumumuz, gerekse tüm dünya insanları arasında sınırlar oluşturan anlayış ve davranışlardan uzaklaşarak, bizi birbirimize yaklaştıracak, dünya ve ülkemizde barışını sağlayacak uzlaşmacı tavırlar sergilemenin yollarını arayalım. Kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumlarının ekmeye çalışalım.

Yozgat içindeki ve dışındaki tüm hemşerilerimizin, Türk ve İslam dünyasının, Kadir Gecesini kutluyor; bu gecenin milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.’’