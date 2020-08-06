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Başer, incelemelerde bulundu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta çeşitli incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:48
Başer, incelemelerde bulundu

AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, Kurban Bayramı öncesinde geldiği Yozgat’ta ziyaretlerini sürdürürken, bazı tesislerde de incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı'yı ziyaret eden Başer, 2020 yılı faaliyetleri ve yeni projeler hakkında bilgi aldı. Başer, Sağlık-Sen Yozgat İl Temsilciliğini ziyaret etti, Sendika Başkanı Atakan Erciyas ile sohbet etti. Başer, Pazar ziyaretinde de bulunarak, esnafın taleplerini dinledikten sonra Yozgat Spor Vadisi'ne geçti. Milletvekili Başer, Spor Vadisi’nin kalan kısımlarının tamamlanması için çalıştıklarını söyledi. Kurban Bayramını Yozgat’ta geçiren AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, bayram sonrasında, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Başkan Yardımcısı Murat Güneşer, Merkez İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Suat Tinel, Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Seyit Nizam Akdoğan birlikte ziyaretlerini sürdürdü. Hasta naklinden dönerken ambulans aracının şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan Gülsel Karabulut Aslan ile Tuğba Ceylan’ı ve ailelerini ziyaret eden Başer, geçmiş dileğini iletti. Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Merkez İlçe başkanı Kürşat Kılıç’la birlikte Yozgat Spor Vadisi’nin yapımı devam eden kısımlarında inceleme yaptı. Spor Vadisi’nin yapımı devam eden kısımlarının ivedilikle bitirilmesi noktasında gereken çalışmaların titizlikle yapılması isteyen Başer, yetkililerden çalışmaların süratle tamamlanması hususunda ihtimam göstermelerini istedi. Meydan Yeri esnafını da ziyaret eden Başer, kahveciler ve Lokantacılar Odası’nı ziyaret ederek kahveci ve Lokantacı esnafının sorunları hususunda oda Başkanı Eyüp Coşgun’dan bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
BaşerIncelemelerde Bulundu
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