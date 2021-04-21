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Başer, göreve devam edecek

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine yeniden atandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:56
Başer, göreve devam edecek

Başer, önceden olduğu gibi Türkiye’nin en geniş seçmen kitlesi sahip Marmara Bölgesi’nden sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan seçildiği 7. Olağan Büyük Kongre sonrasında partiçi değişim ve dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Seçim İşleri Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un yeniden atanmasından sonra Seçim İşleri Başkan Yardımcılıklarına da atama yapıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Oluru’ ile Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine yeniden getirildi. Başer’e İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri bağlandı. Görevlendirme sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Başer, AK Parti’nin bir neferi olarak Yozgat İl başkanlığından bugüne dava şuuru, hizmet aşkı ve mücadele azmiyle ve ilk günkü aşkla çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Başer, ‘’Türkiye’nin kritik eşikten geçtiği, her alanda yedi düvele karşı mücadele verdiği bir dönemde beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz’a ve partimin yetkili organlarına teşekkür ediyorum” dedi. Başer, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevinin yanında Türkiye-Kanada Dostluk Grubu Başkanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği ile AK Parti Disiplin Kurulu ikinci Başkanlığı görevlerini de sürdürecek.

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BaşerGöreve Devam Edecek
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