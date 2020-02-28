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Başer, Genel Müdürle görüştü

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gazetemizde yer alan tarihi yapıların restore çalışmalarının durması yönündeki halkın tepkilerini dile getiren haber sonrasında, Vakıflar Genel Müdürü ile görüştü.

28 Şubat 2020 Cuma 03:49
Başer, Genel Müdürle görüştü

 Başer, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile yaptığı görüşmede, sadece Yozgat merkezde değil, il genelinde Vakıflara ait tarihi yapılarda başlatılan restore çalışmalarının son durumları hakkında bilgi edindi.  Başer, Yozgat Fatih Camii, Nakipzade, Arapdede, Başçavuşzade, Karalar, Kuşçu, Şefaatli Paşaköy, Çandır Merkez Camii Restorasyonu ile ilgili bilgi aldı. Başer, Yerköy Çapanoğlu Camii Proje ve Hizmet alımı işi, Boğazlıyan Yukarı Mahalle Camii Restorasyonlarının ivedilikle yapılması hususunu da Genel Müdür Ersoy’a iletti. Başer-Ersoy arasında samimi ve olumlu bir görüşme yaşandı. 

Anahtar Kelimeler:
Genel Müdürle GörüştüBaşer
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