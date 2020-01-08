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BAŞER, EYLEMCiLERi DiNLEDi

AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle kapatılıp, 134 işçinin işine son verilmesinin ardından başlatılan eylemin yapıldığı kömür işletmesini ziyaret etti.

BAŞER, EYLEMCiLERi DiNLEDi

AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle kapatılıp, 134 işçinin işine son verilmesinin ardından başlatılan eylemin yapıldığı kömür işletmesini ziyaret etti.

08 Ocak 2020 Çarşamba 03:49
BAŞER, EYLEMCiLERi DiNLEDi

Başer, yeni yılla birlikte nakliyecilere zorunlu tutulan dijital takograf uygulamasını protesto eden nakliyecilerle de bir araya geldi. Milletvekili Başer, partisinin Sorgun ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte ilk olarak Yeni Çeltek Kömür işletmesi önünde eylemlerini sürdüren işten çıkartılan işçilerle görüştü. Başer, taşeron şirketin iş akitlerini feshetmesi nedeniyle eylem yapan işçilerin taleplerini dinledi, notlar alarak, ilgili makamlara telefon ederek, mağduriyetin giderilmesini istedi. Milletvekili Yusuf Başer, daha sonra Sorgun Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi'nde kamyon sürücüsü ve nakliyecilerle bir araya geldi. Başer, ‘’Sıkıntılarını dinliyor, çözüm yolları için istişarelerde bulunuyoruz. Bileğinin hakkıyla rızkını temin eden, uzun ve çileli yollarda mücadele eden şoför kardeşlerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi.

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