Başer, Yozgat Et ve Süt Kurumunda işçilerle bir araya geldi. İşçilerin sorun ve isteklerini dinleyen Başer, Yozgat'ta kurumun et bölümünün çalıştığını, süt bölümünün ise hizmete girmesi için çalıştıklarını belitti. Başer, süt bölümü için 38 milyon liralık bir yatırım gerektiğini ve bunun için de 3 milyon 800 bin lira ihale için ödenek ayrıldığını ifade ederek, "Daha sonra yapılan hesaplamada 75 milyon lira gerektiği belirtildi. İnşallah bu yıl içerisinde bunun ihalesini yapmak istiyoruz" dedi.

Son dönemde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinden en fazla yararlanan illerin başında Yozgat'ın olduğunu anlatan Başer, "Bu yatırımlarla et ve süt üretiminde büyük artış gözlenmektedir. Et Süt Kurumumuzun süt bölümünün de açılması tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Biz Yozgat'ı tarım ve hayvancılığın merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuda cumhurbaşkanı yardımcımız, bakanımız, milletvekili arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yozgat'ta yapımı devam eden yeni cezaevi yolunun ihalesinin yapıldığını da aktaran Başer, "Cezaevi inşaatı tamamlanmak üzere, müteahhit firmadan kaynaklanan nedenlerle açılışı gecikti. İnşallah mayıs, haziran gibi hizmete açılacak. Cezaevi yolunun da genişletilmesi için ihalesi yapıldı ve önümüzdeki günlerde yol çalışması başlayacak" ifadelerini kullandı.