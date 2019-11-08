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Başer'den kandil mesajı

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat halkının mevlit kandilini kutladı.

Başer'den kandil mesajı

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat halkının mevlit kandilini kutladı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:44
Başer'den kandil mesajı

Mevlit Kandili münasebetiyle yazılı açıklama yapan Yusuf Başer, mesajında şöyle seslendi:
"Doğumu âlemlere nur ve huzur getiren Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandilini kutluyorum. Bu gece, Müslümanlar arasında yüz yıllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır.

O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş gibi doğdu. Bu güneş âhir zaman Peygamberi Hz. Muhammmed idi. Tarihin seyrini, hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay, dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğü idi.
O âlemlerin Rabbinden, "Âlemlere rahmet olarak gönderildi." Asırlara sığmayacak inkılâpları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O'na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O'nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.
O, güzel ahlakı, hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını yeryüzüne yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı, bir saâdet asrı olup, çıktı. Ve O nur, çağlar ötesiyle kucaklaştı.
Bu güzel gece, lütuf ve ikramlarla dolu olan bir gecedir. Böyle geceler birlik, beraberlik duygularımızı pekiştirmeye, kendimizi ve yaptıklarımızı bir daha gözden geçirip tartmamıza vesile olan gecelerdir. Bu kutlu günler manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın had safhaya çıktığı müstesna zaman dilimleridir. Hz. Peygamberi sevmek ve O'nu örnek almak demek, O'nun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı O'nun örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Bu önemli gecede barış için, acıların ve göz yaşlarının dinmesi için, insanlığın güzel yarınları için bol bol dua edelim.
İşte bu geceyi bütün kalbimizle, ruhumuzla her sene yeniden yâd edip kutluyoruz. Peygamberimizin getirdiği ebedi nura yeniden sımsıkı sarılmak ve Mevlid Kandili münasebetiyle ona yeniden bağlılığımızı tazelemek ne yüce bir şeref ve ne büyük bir saadettir.
Bu vesileyle değerli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum"

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