Başer, dağ-taş geziyor

Parlamento çalışmalarından fırsat buldukça soluğu Yozgat’ta alan Milletvekili Başer, il merkeziyle birlikte ilçeleri adım adım dolaşıyor. Vatandaşlarla ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve isteklerini yerinde dinleyen Başer, kendisine gösterilen ilginin çalışma azmini daha da artırdığını belirtti. Başer, Yozgat merkezde faaliyet gösteren sürücü kursları sahipleriyle toplantı yaptı. Sürücü Kurslarının taleplerini ilk ağızdan dinleyen Başer, kurs sahip ve yöneticilerinin taleplerini tek tek not alarak çözüm yolları için girişimde bulundu. Aynı gün Şefaatli ilçesini ziyaret eden Milletvekili Başer, burada da partisinin ilçe yönetimiyle toplantı yaptı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Başer, geçmiş olsun dileğinde bulunarak hasta, hasta yakınlarının sorun ve isteklerini dinledi. Başer, Yozgat dönüşünde ise taziye ziyaretleri yaptı. Sorgun’da da ziyaretlerde bulunan Başer, daha sonra Aydıncık İlçesine geçti. Başer, Aydıncık’ta partilileriyle teşkilat toplantısı yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Koçak’tan projeleri hakkında bilgi alan Başer, Kaymakamlık ziyaretin ardından STK’ları ziyaret etti. Aydıncık’tan sonra Baydiğin Beldesine geçen Başer, Belediye Başkanı Osman Uslu’dan çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Başer, ilçe ziyaretleri programını aynı bölgede olan AK Partili Çorum Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’ya da hayırlı olsun ziyareti yaptı. Başer'in ziyaretlerinin bir bölümüne Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ile AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da eşlik etti.