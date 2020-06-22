Başer, Boğazlıyan’ı gezdi

HAFTA sonunu Boğazlıyan bölgesinde geçiren AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ilçede yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili çalışmaları inceleyip, bilgiler aldı. Başer, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yaptırılan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde incelemelerde bulundu. 280 çocuk kapasiteli Gündüz Bakım ve Kreşin yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceği bildirildi. Başer, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür Merkezi’ni de gezdi, Nikah ve Konferans salonu, sinema ve tiyatro gösterim alanının bulunduğu kompleksin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Başer, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşarı da makamında ziyaret ederek, çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi aldı. Başer, ‘’Gönül Belediyeciliği yolunda emin adımlarla ilerleyen Belediye Başkanımız Gökhan Coşar sosyal belediyeciliği de ihmal etmiyor. 30 dönüm alan üzerine mesire alanları, kamelyalar, sosyal tesisler, bisiklet ve yürüyüş yolları bulunan alabalık tesislerinin olduğu muhteşem bir piknik alanını Boğazlıyan’ımıza kazandırıyor. Başkanıma teşekkür ediyorum. Boğazlıyan’ımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum’’ dedi.

Başer, Boğazlıyan Hayvan Pazarı ve Organize Sanayi Bölgesini de gezdi. Başer, ‘’Boğazlıyan Hayvan Pazarını yeniledik. Padoklar, sosyal tesisler ve lokanta yaptık. Üstünü kapattık. Boğazlıyan’ımıza yeni bir organize Sanayii bölgesi kuruyoruz. Bin 500 dönüm alan üzerine kuracağımız Organize Sanayii Bölgemizin arsa sahasında inceleme yaptık, çalışmalarımıza yakında başlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.