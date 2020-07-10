Başer, Baro yasasını anlattı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Avukatlık Kanunu ve Barolarla ilgili yapılan kanun teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Konuşmasına Genel Kurulu selamlayarak başlayan Başer, AK Partinin, siyasetinin merkezine Türkiye’de demokrasiyi güçlendirmek için vesayet odaklarıyla mücadeleyi koyduğunu söyledi. Geçmişten bugüne Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda Barolar ve Barolar Birliği’nin iyi bir sınav vermediğini vurgulayan Başer, “Hukukun, temel hak ve özgürlüklerin yanında saf tutması beklenen Baro ve Barolar Birliği vesayet odaklarının tahakkümüne girmiş, adeta sözcülüğünü yapmıştır. Aziz Milletimizin mutluluğu, refahı ve gelişmesi için demokrasi mücadelesi veren Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu için haksız yere aldığı mahkûmiyet kararını alkışlayan barolarımızın varlığına şahit olduk’’ dedi.

Yozgat’ta üç dönem Baro başkanlığı yaptığını, baronun tüm kademelerinde görev alan bir hukukçu olarak işin mutfağından geldiğini belirten Milletvekili Başer, ‘’Avukatlık Kanun teklifimiz hem mesleki hem de toplumsal bir talepten doğmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Başkanının ve organlarının seçiminde nispi temsilden ziyade Barolar Birliği üç büyük şehir avukatlarının tahakkümü altına alınmıştır. Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir baroları adeta Anadolu Barolarının efendisi gibi davranmaktadır. Mevcut kanunla yapılan seçimlerde mesela 46 bin üyesi olan Baro da 8 bininin oyunu alan Baro Yönetimi, Baro Disiplin kurulu, Baro denetleme kurulu ile 160 Türkiye Barolar Birliği delegesini alırken diğer gruplar yok sayılmaktadır. 480 delegeli Barolar Birliğinin 160 delegesini İstanbul Barosu olarak alacaksın, buna da temsilde adalet diyeceksin! Soruyorum size böyle bir hukuksuzluğa böyle bir adaletsizliğe hangi hukukçu evet diyebilir? Baroların siyasetten ziyade avukatların sorunlarını paylaşan, sorunların çözümü için çalışmalar yapan kuruluşlar olmasını istiyoruz’’ diye konuştu.