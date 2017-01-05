Başbakan’a teşekkür ettiler

Ak Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Yusuf Başer, Başbakan Binali Yıldırım ile kısa bir Yozgat değerlendirmesi yaptı. Akgül ve Başer Başbakan Yıldırım’a 2017 yatırım programına alınan Yozgat havaalanı ile alakalı Yozgatlılar adına teşekkür etti.



Önceki gün sabah saatlerine kadar devam eden Meclis çalışmalarında Başbakan Binali Yıldırım milletvekillerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başbakan Yıldırım ile Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Yusuf Başer, yapımı tamamlanan şehir hastanesi ve yatırım programına alınan Yozgat havaalanı ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.





BAŞBAKAN’DAN YOZGAT’A SELAM





Yozgat halkının Ak Parti iktidarına vermiş olduğu desteğin farkında olduklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, ‘Bozok Yaylasının yiğit insanlarına selam olsun. Yozgat halkı bizleri hiçbir zaman mahcup etmedi. Bizde bu sonsuz desteğin karşılığı olarak hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Türkiye’de kamu özel ortaklığıyla yapımı tamamlanan şehir hastanesi ilk kez Yozgat’ta hizmete açılıyor. Yine 2017 yatırım programına Yozgat havaalanını da aldırdık. Bununla birlikte hızlı tren çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yozgat halkı bu hizmetlerin en iyisine layık. Buradan tüm Yozgatlılara selamlarımı iletiyorum’ dedi.





VEKİLLERDEN ÖZEL TEŞEKKÜR



Başbakan Binali Yıldırım’a önceki günlerde Yozgat’a verdiği havaalanı müjdesi için Yozgatlılar adına teşekkür eden Milletvekilleri Akgül ve Başer, ‘Yozgat 15 yıllık Ak Parti iktidarı ile kabuğunu kırdı. Bakanımız Bekir Bozdağ ve milletvekilleri olarak Yozgat’ın yatırımlarını, projelerini Ankara’da hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz. Bugün Başbakanımızla kısa bir Yozgat değerlendirmesi imkanı yakaladık. Yozgat Havaalanı ile ilgili olarak Başbakanımız Binali Yıldırım’a Yozgat adına teşekkür ettik. İnşallah bu devasa yatırımlarla da gelişimine devam ettirecek’ diye konuştu.