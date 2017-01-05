Ana SayfaGüncel

Başbakan’a teşekkür ettiler

05 Ocak 2017 Perşembe 05:03
Bu haber 19 kez okundu

Yozgat’a yapımı planlanan hava limanı projesinin 2017 yatırım programına alınması kamuoyunda memnuniyetle karşılanırken, milletvekilleri de verdiği özel destekten ötürü Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

Başbakan’a teşekkür ettiler
Ak Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Yusuf Başer, Başbakan Binali Yıldırım ile kısa bir Yozgat değerlendirmesi yaptı. Akgül ve Başer Başbakan Yıldırım’a 2017 yatırım programına alınan Yozgat havaalanı ile alakalı Yozgatlılar adına teşekkür etti.
Önceki gün sabah saatlerine kadar devam eden Meclis çalışmalarında Başbakan Binali Yıldırım milletvekillerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başbakan Yıldırım ile Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Yusuf Başer, yapımı tamamlanan şehir hastanesi ve yatırım programına alınan Yozgat havaalanı ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. 

BAŞBAKAN’DAN YOZGAT’A SELAM

Yozgat halkının Ak Parti iktidarına vermiş olduğu desteğin farkında olduklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, ‘Bozok Yaylasının yiğit insanlarına selam olsun. Yozgat halkı bizleri hiçbir zaman mahcup etmedi. Bizde bu sonsuz desteğin karşılığı olarak hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Türkiye’de kamu özel ortaklığıyla yapımı tamamlanan şehir hastanesi ilk kez Yozgat’ta hizmete açılıyor. Yine 2017 yatırım programına Yozgat havaalanını da aldırdık. Bununla birlikte hızlı tren çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yozgat halkı bu hizmetlerin en iyisine layık. Buradan tüm Yozgatlılara selamlarımı iletiyorum’ dedi.

VEKİLLERDEN ÖZEL TEŞEKKÜR
Başbakan Binali Yıldırım’a önceki günlerde Yozgat’a verdiği havaalanı müjdesi için Yozgatlılar adına teşekkür eden Milletvekilleri Akgül ve Başer, ‘Yozgat 15 yıllık Ak Parti iktidarı ile kabuğunu kırdı. Bakanımız Bekir Bozdağ ve milletvekilleri olarak Yozgat’ın yatırımlarını, projelerini Ankara’da hassasiyetle takip etmeye devam ediyoruz. Bugün Başbakanımızla kısa bir Yozgat değerlendirmesi imkanı yakaladık. Yozgat Havaalanı ile ilgili olarak Başbakanımız Binali Yıldırım’a Yozgat adına teşekkür ettik. İnşallah bu devasa yatırımlarla da gelişimine devam ettirecek’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim