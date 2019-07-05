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Başarıya ödül

KADIŞEHRİ ilçesinde sınavlarda başarılı olan öğrenci ödüllendirildi.

Başarıya ödül

KADIŞEHRİ ilçesinde sınavlarda başarılı olan öğrenci ödüllendirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Başarıya ödül

Kaymakam Fikret Dağ, Liselere Giriş Sınavı’nda dereceye giren öğrencileri, ailelerini ve öğretmenleriyle birlikte makamında kabul etti. Kaymakam Dağ, Öğrencilere hediye sundu, ailelerini, öğretmen ve idarecileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi. Liselere giriş sınavında Duygu Aktaş 487, Serenay Güler 383, İrem Ertekin 380 puan alarak, başarılı oldu.  

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