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Başarıya ödül

SARIKAYA ilçesinde düzenlenen yarışmada başarılı performans sergileyerek, dikkat çeken öğrenciler ödüllendirildi.

Başarıya ödül

SARIKAYA ilçesinde düzenlenen yarışmada başarılı performans sergileyerek, dikkat çeken öğrenciler ödüllendirildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Başarıya ödül

Masal anlatma ve ses yarışmasında Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim kurumunu temsil eden, sergiledikleri performanslarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş tarafından saz ve hikaye kitabı hediye edildi. Yoldaş, ‘’Bir köy okulunda böyle özverili, gayretli çalışmalarının olması son derece önemli, mutluluk vericidir. Yarışmada öğrencilerimiz her ne kadar dereceye girmeseler de yarışmaya verdikleri önem, yarışmada gösterdikleri performans her şeyden önemli. İki öğrencimizde bu açıdan gönüllerde büyük yer etti. Öğrencilerimizi okul müdürümüzü ve öğretmenlerimizi de gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum’’ dedi.

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