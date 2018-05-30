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Başarıya ödül

BOZOK Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümü, Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte çektiği kısa film Türkiye ikincisi oldu.

Başarıya ödül

BOZOK Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümü, Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte çektiği kısa film Türkiye ikincisi oldu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Başarıya ödül

Öğretim Görevlisi Şahin Tuğrul ve Batuhan Kalaycı’nın yönetmenliğini yaptığı çalışmada dereceye giren ve İstanbul' da gerçekleşen ödül töreninin ardından Ortaokul Müdürü İdris Çetin, öğretmen ve öğrenciler Bozok Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu’nun ikincilik elde ettiğini belirterek, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Okul Müdürü İdris Çetin, Bozok Üniversitesi’nin sağlamış olduğu katkı ve desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’e teşekkür ederek, plaket taktim etti.

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