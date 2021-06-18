Başarıya ödül

Sarıkaya ilçesinin Hisarbey Ortaokulu Öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında yaptıkları araştırma projesi ile Kayseri Bölge Finaline davet edildi. Hisarbey Ortaokulu öğrencileri Habib Bahar, Emirhan Ekinci, Danışman Öğretmen Saniye Erdem, Okul Müdürü Fuat Arkaç'ı makamında kabul eden Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, öğrencileri ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi. Arkan, ‘’Onca özel kolej ve Bilsem içerisinde yarışarak finale kalan Hisarbey Ortaokulu öğrencilerimizi, Fen Bilimleri Öğretmenimiz Saniye Erdem'i ve Okul Müdürümüz Fuat Arkaç’ı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.