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Başarıya imza atıldı

Yozgat Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde önemli bir başarıya imza attı.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:59
Başarıya imza atıldı

Yapılan değerlendirme de üstün bir başarı gösteren Şehir Hastanesi, Yozgat tarihinde görülmemiş bir puan aldı. Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde oldukça yüksek bir puan alan Şehir Hastanesi, elde ettiği bu başarıyla Türkiye’deki en iyi şehir hastanelerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.  Multidisipliner, yenilikçi, ulaşılabilir, güler yüzlü ve kaliteli bir hizmet anlayışı ile Şehir Hastanesi bir kez daha gurur vesilesi olduğunu belirten Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, başarını tesadüf olmadığını belirtti. 
Bu büyük başarı sonrası, hedeflerinin daima daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyleyen Başhekim Kozan, “Amacımız, kentimize ve bölgemize verdiğimiz hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, gelişmeye, değişime ve yeniliğe açık olmaktır. Bu nedenle kurumumuzda gelişen ve değişen dünyada halkımıza en kaliteli hizmeti sunmak en büyük çabamızdır. Yozgat Şehir Hastanesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini en ileri seviyeye taşımak adına yaptığımız tüm yenilik ve iyileştirmelerin, standartlarının tamamına yakınını karşılaması bizler için gurur vesilesi oldu. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu başarıdan dolayı tüm çalışma arkadaşlarımla gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu başarıda sağlık hizmetlerimizi kalite standartlarında sunan yönetimimize, kalite çalışanlarımıza, birim sorumlularımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
 

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Başarıya Imza Atıldı
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