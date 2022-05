Başarıya giden basamaklar

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu ve Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde olmak üzere iki ayrı söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelen Avukat Satılmış Şahin, yokluk ve sıkıntılı yıllardan zirveye varan başarı hikâyesini paylaştı. Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İlker Kılıç, ilçe protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konulmasını yapan Üniversite Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz, kariyer söyleşi etkinliklerinin öğrencilerin yararına olacağına ve öğrencilerin gelecek hedeflerine yön çizmelerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ da, Yozgat Bozok Üniversitesi marka üniversite olmanın süreçlerini her zeminde yönetmeye, aldığı emaneti çok daha ilerlere taşımaya başarıyla devam etiğini söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bir taraftan uluslararası görünürlüğünü artırmaya çalışırken diğer taraftan da ulusal düzeyde hem akademiyaya hem de bilim camiasına eğitim öğretim süreçleri başta olmak üzere çok önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirten Rektör Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi; “Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih eden ve ailemizin bir üyesi olan bu ülkenin yarınları ve geleceği olan öğrencilerimize sadece eğitim öğretim süreçlerinde iyi bir eğitim değil aynı zamanda mesleklerinde başarı hikâyesi nasıl yazılır, başarı nasıl elde edilir? Bu başarı hikâyelerini dinleyerek kendileri de başarı hikâyesi yazabilir mi? Hayatına geleceğine yön vermesi adına önemli bir başarı hikâyesi olan başta Yozgatlı hemşerilerimiz, siyaset adamlarımız, iş insanlarımız, bilim insanlarımız aracılığı ile başarı nasıl elde ediliyor, başarının yol haritaları neler, başarı tesadüfü bir şey mi, başarı elde etmenin yolları neler, bu tür konuları bizatihi başarı hikâyesi olan insanlarla buluşturarak gençlerimize her anlamda dokunmak istiyoruz. Bu ülkenin geleceği kendi hayat hikâyelerini oluştururken, kendi yeti ve becerilerinin farkına varmalarını arzu ediyoruz. O açıdan Kariyer Merkezimiz, öğrencilerimizi düzenlediği etkinlerle alanında değer atfeden insanlarla buluşturdu. Buluşturmaya devam ediyor. Bugün de düzenlenen söyleşide Akdağmadeni ilçemizde yetişmiş önemli bir değer olan hemşerimiz Avukat Satılmış Şahin ile öğrencilerimizi buluşturarak başarıdaki yol haritasını öğrenmelerini istedik. Bizleri kırmayarak memleketi Akdağmadeni’nde bizlerle bir araya gelen Yozgatlı iş insanı Avukat Satılmış Şahin ve programın düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Başarıya ulaşmanın yolunun yapılan işi sevmek olduğunu belirten Yozgatlı iş insanı Avukat Satılmış Şahin konuşmasında hayatından kestiler sundu. Hayat hikâyesinin zorluklarla, çabayla, çok çalışmayla geçtiğini belirten Şahin, imkânsızlıklar içerisinde çok çalışıp pes etmeden hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başarıya ulaşmanın yolunun sabırlı, kararlı ve azimle yapılan işe sarılmaktan ve işi sevmekten geçtiğine dikkat çeken Şahin, “Çocukluk yıllarımdan bugüne birçok alanda çalıştım. Tuğla ocağında çalıştım. Yaptığım tuğlama âşıktım. Keçi güttüm, keçime âşık oldum. Okula gittim kalemime âşık oldum. Hayatım boyunca ne iş yaptımsa hep severek yaptım. Sizlerle ne iş yaparsanız yapın ama mutlaka severek yapın. Zorlu eğitim öğretim süreçlerinden sonra üniversiteyi derece ile tamamlayarak avukat oldum. Avukatlık mesleğini çok sevdim. Deseler ki meslek seçsen ne olmak isterdin diye. Ben yine kutsal bir meslek olan avukatlık mesleğini seçerdim. Çünkü malzemesi insan. Ben bu mesleğin çok kutsal olduğuna inanıyorum ve diyorum ki mazlumun uzanıp alamadığı hakkı uzanıp alan kendisine teslim eden insandır avukat. Hak hukuk bilirseniz, Allah rızasını da bilirseniz Rabbim sizin yolunuzu açacaktır. Buna inanıyorum. Şuan meslek hayatımı İstanbul’da yürütüyorum. İstanbul’da 46 bin avukat görevini sürdürüyor. 46 bin avukat arasında ilk 100 arasındayım ve 120 köklü firmanın ticaret hukukunda avukatlığını yapıyorum. Hedefim her zaman bir numara olmaktır. Avukatlık mesleğimde de bir numara olmak isterim. Bu seviyelere kolay gelmedim. İşime odaklanıp, işimi sevdim. Rabbim başarıyı verdi. İmkânsızlıklar içerisinde çocukluk ve eğitim öğretim hayatım oldu. Çok zor günler geçirdim. Öğrencilik yıllarımda hiç param olmadı. İnsanların verdiği burslarla okudum. Rabbim bana nasip etti. Başarılı oldum. Şimdi ben bin 800 öğrenciye burs vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Yozgat’ı çok seven birisiyim. Rahmetli Nida Tüfekçi derdi ki ‘Kâbe olmasaydı Yozgat’ı Kâbe diye tavaf ederdim’ ben de aynı yoğunlukta Yozgat’ı çok seviyorum ve memleketime aşığım. Bugün burada memleketimin bilim yuvası Yozgat Bozok Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonrasında Rektör Karadağ, günün anısına Yozgatlı iş insanı Avukat Satılmış Şahin’e hediye takdim etti. Öğleden sonra Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi programına ise Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Yasemin Doğru'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Avukat Satılmış Şahin, Yozgat’ın önemli bir değeri olan Bozok Üniversitesinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, ilgi ve alakalarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Avukat Satılmış Şahin söyleşi sonunda kitaplarını imzalarken, Rektör Yardımcısı Akın da günün anısına Şahin'e hediye takdim etti.

•Haber Merkezi•