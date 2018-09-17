Başarılı Yozgatlılar ziyaret edildi

Serik bölgesinde tarım ürünleri ihracatçısı ve 2017 yılında Antalya’da 15 milyon Euro ile ihracat birincisi olan Sarıkayalı hemşerimiz Hatipoğlu Tarım Ürünlerinin tesisleri gezilerek Kadim Hatipoğlu’ndan yaptığı işler konusunda bilgiler alındı. Gezilen işletmedeki devasa çalışmalar karşısında Yozgatlı bir hemşerilerinin ulaştığı seviye ile gururlandıklarını ifade eden İl Genel Meclisi Üyeleri, Yozgatlılar olarak Yozgat için daha çok çalışmaları gerektiğini, böyle bir ziyaretin ufuk açıcı olduğu bahsiyle heyecanlarını dile getirdiler. Tesis sahibi Kasım Hatipoğlu ise böyle bir ziyareti ilk defa yaşadıklarını, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve İl Genel Meclisi Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

