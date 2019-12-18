Başarılı sporculara teşekkür

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Kaymakam Murat Yayabaşı, Yozgat şampiyonu olan Erkek Masa Tenisi takımının 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Nevşehir’de yapılacak bölge elemelerine katılacağını hatırlattı, grup elemelerinde de başarı temennisinde bulunup, tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal da, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okul sporları müsabakalarında üçüncü olan kız takımı ile İl birincisi erkek takımını, görevli öğretmenleri okul yöneticileriyle birlikte makamında ağırladı. Kapal, Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Masa Tenisi takımı öğrencilerini gösterilen başarılarından dolayı tebrik edip, ‘Teşekkür’ belgesi ile ödüllendirdi.