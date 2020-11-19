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Başarılı polisler ödüllendirildi

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda farklı birimlerde görev yapan 6 personel, başarılı çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:41
Başarılı polisler ödüllendirildi

Polis memurlarının, olayların meydana gelmeden önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması, kamu düzenin ve devamlılığının sağlanması, genel güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinin yürütülmesinde göstermiş oldukları fedakar ve başarılı çalışmaları karşılıksız kalmadı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, tarafından ödüllendirilen personelin eşlerine ise Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Özlem Esertürk tarafından çiçek ve hediye takdim edildi. Yozgat İl Emniyet Müdürü Esertürk, ‘’Mesai menfumu gözetmeksizin görevlerinde özverili çalışmalar göstererek başarılı görülen personelimize yönelik kurumsal mensubiyet ve motivasyonun geliştirilmesi amacıyla bu tür ödüllendirme faaliyetlerimiz devam edecektir’’ dedi.

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Başarılı Polisler ödüllendirildi
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