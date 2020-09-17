BAŞARILI OLDULAR

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmaları ‘Türkiye finali’ değerlendirme sonuçlarında da başarılarını yeniledi. Ankara bölgesinde sağlık alanında finallerde Yozgat Bozok Üniversitesi temsil eden, bölge birinciliği ödülünü almaya hak kazanan Tıp Fakültesi öğrencileri Arda Kaan Üner ve Betül Köklü, Türkiye finallerinde de başarılarına bir yenisini ekledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Enes Akyüz danışmanlığında hazırlanan ‘Gen Tedavisi Projesi’ adlı proje üçüncülük ödülüne layık görüldü. Proje ekibi ve proje danışmanı 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek TEKNOFEST sergisinde projelerini sunacak. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmalarında Türkiye üçüncülüğü ödülünü kazanan öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti. Karadağ, “Üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağı olan öğrencilerimizin hazırladıkları bilimsel çalışmalar ve kazandıkları ödül bizleri çok sevindirmiştir. Her zaman gelişmeye açık, bilimsel çalışmaların destekçisi olan Üniversitemiz, inanarak, kararlılıkla yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edecektir. Projede emeği geçen öğrencilerimizi ve danışmanları kıymetli hocamızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.