Başarılı öğrenciler Erciyes’te

Yaşamlarını kurum bünyesinde sürdüren çocuklardan, okul ve kuruluş bünyesinde olumlu davranış gösteren, başarılı olanlar ödüllendirildi.
Kayseri Erciyes Kayak Merkezine götürülen gençler, eğlenip, farklı bir zaman geçirmelerine imkan sağlandı.
15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Yaşamlarını kurum bünyesinde sürdüren çocuklardan, okul ve kuruluş bünyesinde olumlu davranış gösteren, başarılı olanlar ödüllendirildi.
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