Başarılı kaymakam atandı!

Akdağmadeni İlçesi Özer Köyü nüfusuna kayıtlı olan Doğanç Dinç, 2014 yılından bu tarafa Horasan kaymakamlığı görevini yürütüyordu. Bölgedeki görev süresinde önemli çalışmaların altına imza atan, insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir yönetici profili ile tanınan Dinç, 20 Ağustos’ta yayınlanan son kararname ile Güdül Kaymakamlığı görevine atandı.

Dinç, çalışkanlığı ve görev yaptığı bölgelerde devlet adamı kimliği ile toplum içinde ortaya koyduğu projelerle dikkat çekiyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Güdül Kaymakamı, hemşerimiz Doğan Dinç’e yeni görevinde başarılar diliyoruz.