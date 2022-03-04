Başarılı güreşçiyi kutladı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Karaman’da gerçekleşen Gençler Güreş Türkiye Grup Şampiyonası’nda Gümüş Madalya kazanarak bizleri gururlandıran Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüzün sporcusu Recep Şahin kardeşim ve kulübümüzün Antrenörü Ahmet Özdemir’i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz değerin karşılığını görmek bizleri oldukça memnun ediyor. Genç kardeşlerimizin başarıları ile övünüyor, onların başarıları ile gururlanıyoruz’’ dedi.