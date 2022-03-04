Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Başarılı güreşçiyi kutladı

Karaman’da gerçekleştirilen Gençler Güreş Türkiye Şampiyonasında madalya ile dönme başarısı gösteren Yozgat Belediyesi Bozokspor sporcusu Recep Şahin’i makamında kabul eden Belediye Başkanı Celal Köse, sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

04 Mart 2022 Cuma 00:51
Başarılı güreşçiyi kutladı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Karaman’da gerçekleşen Gençler Güreş Türkiye Grup Şampiyonası’nda Gümüş Madalya kazanarak bizleri gururlandıran Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüzün sporcusu Recep Şahin kardeşim ve kulübümüzün Antrenörü Ahmet Özdemir’i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz değerin karşılığını görmek bizleri oldukça memnun ediyor. Genç kardeşlerimizin başarıları ile övünüyor, onların başarıları ile gururlanıyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başarılı Güreşçiyi KutladıYozgatIlerigazetesiMartCumaHaberYozgatbelediyesiCelalKöseGençlerGüreşşampiyonaBaşarılıBozoksporSporcuRecepŞahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güven’e Genel Müdür ziyareti
Güven’e Genel Müdür ziyareti
Tedbiri bırakmadık
Tedbiri bırakmadık
2022 TATBİKAT YILI
2022 TATBİKAT YILI
Faaliyet Raporu kabul edildi
Faaliyet Raporu kabul edildi
Belediye Meclisi toplandı
Belediye Meclisi toplandı
Yozgat’ı konuştular
Yozgat’ı konuştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim