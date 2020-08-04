Başarı karşılıksız kalmadı

SARIKAYA Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavında en fazla puan alan öğrencileri, aileleriyle birlikte ağırladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konuk ettiği öğrencileri, başarılarında pay sahibi olan aileleri ile öğretmenlerini tebrik etti. Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve Şube Müdürü Agah Ayhan nezdinde eğitim camiasının tüm neferlerine teşekkür etti. Açıkel, her sene başarı listesinde yer almayı alışkanlık haline getiren Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Abdullah Arıkan ve Fatih Ortaokulu Müdürü Oğuz Kabayel’i de tebrik etti. Açıkel, ‘’Bu sene ilk 10’da 4 öğrencisi bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulumuzun Müdürü Hacı Arif Saygı, bir köy okulu olmasına rağmen yıllardır yaptığı derecelerle dikkat çeken Yukarı Sarıkaya Ortaokulumuzun Müdürü Alper Öztürk’e ve onların şahıslarında kurumlarında görev yapan değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum’’ dedi. Sarıkaya ilçesinde ‘Berat Yüceler, Zeynep Çiftçi, Nisanur Öztürk, Berra Başkunt, Ömer Ay, Özge Nisa Açıkgöz, Melih Emre Tektaş, Melih Semih Çetin, Mehmet Can Ak, Amine Ay’ sınavlarda ilk 10’a giren öğrenciler oldu.