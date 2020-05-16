Başarı için toplandılar

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, akademik başarı masaya yatırıldı. Namık Kemal İlkokulu Konferans salonunda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürleri ile Ortaokul Müdürleri katıldı. Toplantıda, Liselere Giriş Sınavı süreçlerinde yapılacak çalışmalar, canlı dersler, EBA ve EBA TV'ye öğrencilerin erişimi, yararlanması, öğrencilere yönelik uzaktan eğitim faaliyetleri, telafi eğitimi konuları görüşüldü, Ortaokul Müdürlerinin soru, görüş ve önerileri dinlendi. Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, bu sürecin, gerekli tedbirlerin devam ettirilerek, en kısa sürede atlatılacağı temennisinde bulundu. Yoldaş, bu sürece destek verip katkı sağlayan okul müdürleri, öğretmen, usta öğretici ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.