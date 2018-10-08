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Başarı hikayesi

TURKCELL’in  ‘Zeka Gücü’ ile genç beyinler daha fazla destek alacak, Yozgatlı çocuklar ‘Zeka Gücü’ ile daha çok başarı hikayesi yazacak. 2016 yılında aralarında 7 ilde başlayan proje, 2018 yılı itibarıyla Yozgat’ın da bulunduğu 27 şehirde, 33 laboratuvarda binlerce öğrencinin ilk kez robotik ve kodlama ile tanışmasını sağladı.

Başarı hikayesi

TURKCELL’in  ‘Zeka Gücü’ ile genç beyinler daha fazla destek alacak, Yozgatlı çocuklar ‘Zeka Gücü’ ile daha çok başarı hikayesi yazacak. 2016 yılında aralarında 7 ilde başlayan proje, 2018 yılı itibarıyla Yozgat’ın da bulunduğu 27 şehirde, 33 laboratuvarda binlerce öğrencinin ilk kez robotik ve kodlama ile tanışmasını sağladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Başarı hikayesi

Öğrencilerin yanı sıra eğitimci ve aileler ile yürütülen projenin, kurulacak yeni laboratuvarlarla tüm Türkiye’ye yayılması hedef alındı. Geleceğin üretici ve kodlayabilen bireylerini bugünden yetiştirmek amacıyla geliştirilen ‘Maker ve Kodlama Kiti’ ile özel yetenekli çocuklar, kendi robotlarını yapıyor ve kodluyorlar. Programlanabilir bir akıllı kart ve etrafında yer alan motor ve sensörler ekosisteminden oluşan ‘Maker ve Kodlama Kiti’ ile elektronik ya da programlama konusunda bilgisi olmayan bir öğrenci sadece cep telefonunu kullanarak ve birbirine mıknatıslarla yapışan parçaları kullanarak hayal gücünü harekete geçirebilecek projeleri kolayca yapabiliyor. Kit aynı zamanda bu alanda kendini geliştiren ya da bilgili öğrencilerin akıllı kart üzerinde değişiklik yapmasına izin veren bir yapıya sahip olduğu, bu sayede öğrencinin kendini geliştirdikçe yeni ihtiyaçlara uyum sağlayan sürdürülebilir bir tasarıma sahip oluyor.

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