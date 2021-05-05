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Başarı Belgesi verildi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya’ya ‘Başarı Belgesi’ verdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:39
Başarı Belgesi verildi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün faaliyet alanındaki çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik belirlediği anahtar performans göstergelerine göre Isparta ile birlikte en başarılı il seçildiği kaydedildi. Yozgat Tarım İl Müdürü Tanju Özkaya, başarı belgesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den aldı. Özkaya, ‘’İlimiz bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aynı azim ve gayretle devam edecektir. Bütün bu çalışmalardaki özverileri nedeniyle tüm il ve ilçe müdürlüklerimizdeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bizleri her konuda destekleyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunarım’’ dedi. Özkaya, Yozgat’taki görevine geçtiğimiz yıl mart ayında atanmıştı.

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Başarı Belgesi Verildi
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