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Başarı belgesi verildi

Yozgat Şehir Hastanesinde, hastalardan almış olduğu memnuniyetlerinden dolayı doktorlara başarı belgesi vermeye devam ediyor.

12 Nisan 2022 Salı 00:30
Başarı belgesi verildi

Mart ayı boyunca muayene olan hastalardan almış olduğu memnuniyetlerden dolayı Göz Hastalıkları hekimi Operatör Dr. Fevzi Çelik’e, Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından başarı belgesi verildi. Kozan, “Hekimimiz gerek mesleki yaklaşımı gerekse insani yönden üstün vasfıyla hasta memnuniyetini sağlayarak kurumumuza değer katmaktadır. Hasta ve yakınlarının memnuniyet duydukları, özverili, güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunarak kurumumuzda gösterdikleri üstün gayret ve hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi.

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