Başarı belgesi verildi

Ülkemizde olduğu gibi Boğazlıyan ilçesinde de pandemi ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Aydın, "Şüphesiz ki bu mücadelenin başkahramanları sağlık çalışanlarıdır. Gecesini gündüzüne katarak, günlerce evlerinden, ailelerinden uzak kalarak bu mücadeleye öncülük eden sağlık çalışanları kimi zamanda hayatlarını hiçe sayarak hastalara nefes olmaya çalışıyorlar. Pandeminin ilk günlerinden itibaren her alanda sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Korona virüs tehlikesinin geçmediği bu günlerde başta sağlık çalışanlarının özverisine destek olarak, kendi sağlığımız ve toplum sağlığını korumak adına maske mesafe temizlik kurallarından kesinlikle taviz vermeyelim” dedi. Hekimlerin istek ve taleplerini alan Aydın, tüm sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.