Görev süresi sona eren Kaymakam Fatih Erdoğan tarafından eğitim öğretimde farkındalık gösteren, özellikle 4006 TUBİTAK Bilim Fuarları ile geleceğin bilim adamlarının yetişebilmesi için gayret gösteren öğretmenlere başarı belgesi verilmesi uygun bulundu. Yaz tatilinden dönen öğretmenlere belgeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Hakan Mucuk, Turgay Yüksel tarafından verildi. Fen Bilgisi Öğretmeni Aydın Çeri, Ahsen Tokgönül, Selma Çağlak, Bilgisayar Öğretmeni Sevda Demir, Anaokulu Müdüresi Hafize Akpınar, Matematik Öğretmeni Anıl Mehmet Uyar belge aldı.