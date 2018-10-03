Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98161
ALTIN
232.514
DOLAR
5.9787
STERLİN
7.7923
EURO
6.9063

Başarı Belgesi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi sonunda değişik alanlarda yaptıkları etkinliklerle farkındalık oluşturan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Başarı Belgesi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi sonunda değişik alanlarda yaptıkları etkinliklerle farkındalık oluşturan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
23 Okunma
Başarı Belgesi

Görev süresi sona eren Kaymakam Fatih Erdoğan tarafından eğitim öğretimde farkındalık gösteren, özellikle 4006 TUBİTAK Bilim Fuarları ile geleceğin bilim adamlarının yetişebilmesi için gayret gösteren öğretmenlere başarı belgesi verilmesi uygun bulundu. Yaz tatilinden dönen öğretmenlere belgeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Hakan Mucuk, Turgay Yüksel tarafından verildi. Fen Bilgisi Öğretmeni Aydın Çeri, Ahsen Tokgönül, Selma Çağlak, Bilgisayar Öğretmeni Sevda Demir, Anaokulu Müdüresi Hafize Akpınar, Matematik Öğretmeni Anıl Mehmet Uyar belge aldı. 

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Valiyi ziyaret ettiler
Valiyi ziyaret ettiler
Günümüz Gençliği, dünün Gençleriyle buluştu
Günümüz Gençliği, dünün Gençleriyle buluştu
Kaymakamdan esnaf ziyareti
Kaymakamdan esnaf ziyareti
ESNAFINA SAHiP ÇIK!
ESNAFINA SAHiP ÇIK!
Baca temizliği uyarısı
Baca temizliği uyarısı
Yozgat’a gelmek istiyormuş!
Yozgat’a gelmek istiyormuş!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim