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Başarı belgesi

SARIKAYA ilçesinde görev yapan filyasyon ekibine başarı belgesi verildi.

18 Mart 2021 Perşembe 00:48
Başarı belgesi

Sarıkaya Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, filyasyon ekibinde aylardır fedakarca görev yapan, yapmaya devam eden personele Kaymakamlık tarafından uygun görülen başarı belgelerini dağıttı. Her bir görevlinin vücuttaki kılcal damarlar gibi vatanın her köşesinde görev yaptığına değinen Müftü Kandemir, ‘’Dokunmadığımız gönül, derdine derman olmadığımız hiç bir kardeşimizi bırakmayacağız. Bizlere tevdi edilen görevleri fedakarca yerine getireceğiz. Görev yaptığımız yerlerde dua ile anılacağız, iz bırakacağız, eser bırakacağız’’ dedi.

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Başarı Belgesi
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