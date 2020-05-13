YOZGAT’ta Trafik haftası etkinlikleri kapsamında görevlerinde başarılı olan Jandarma ve Polis trafik memurlarına başarı belgesi verildi. Yozgat Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Kadir Çakır, Kıdemli Başçavuş Erdin Ar, Polis Memurları Arif Güner ve Mehmet Höçük’e görevlerinde gösterdikleri özveri ve başarıdan dolayı başarı belgesi verdi. Trafik memurlarının başarılarının devamını dileyen Vali Çakır, Trafik ekiplerinin görevlerini yaparken bir çok zorluklar ile karşılaştığını ve bu zorluklar ile sağduyulu olarak başa çıktıklarını ifade eden Vali Çakır, trafik polislerinin işlerinin çok zor olduğunu dile getirdi.