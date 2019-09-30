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Başarı Belgelerini aldılar

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 ay süreyle uygulanan ‘İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi Projesi’ kapsamında başarılı bulunan okul idarecilerine ‘Başarı’ belgelerini törenle teslim etti.

Başarı Belgelerini aldılar

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 ay süreyle uygulanan ‘İmam Hatip Okulları Kalite Takip Sistemi Projesi’ kapsamında başarılı bulunan okul idarecilerine ‘Başarı’ belgelerini törenle teslim etti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Başarı Belgelerini aldılar

İmam Hatip Okulları tarafından yapılan çalışmalar, özgün uygulamalar, proje alanları komisyon tarafından değerlendirilerek, Yozgat’ta ilk beşe giren okullar, ‘Kalite Takip Sistemi Belgesi’ almaya hak kazandı. Kalite Takip Sisteminde Yozgat’ta başarılı olan okulların müdürlerine, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Din Öğretimi birimi sorumlusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin tarafından, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce gönderilen ‘Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi’ ile Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Teşekkür Belgesi’ takdim edildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kalite Takip Sistemi uygulamalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Yozgat’ta Merkez Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Boğazlıyan Yamaçlı İmam Hatip Ortaokulu, Sorgun Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu, Sorgun Belencumafakılı İmam Hatip Ortaokulu, Sorgun Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu, Merkez Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İmam Hatip Ortaokulu Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi Kazanan Okullar olarak sıralandı. 

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